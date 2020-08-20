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  3. 20 Ağustos 2020 16:14

Ateş ölçümüyle ilgili korkutan açıklama

Koronavirüs salgınında en çok can kaybının olduğu ABD'de Covid-19 konnusunda en yetkili isimlerden biri olan Doktor Anthony Fauci'nin yaptığı açıklama dikkat çekti.

Ateş ölçümüyle ilgili korkutan açıklama

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

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Ateş ölçümüyle ilgili korkutan açıklama

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı. Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

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Ateş ölçümüyle ilgili korkutan açıklama

ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor. California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.

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Ateş ölçümüyle ilgili korkutan açıklama

Ülkede salgın kontrolden çıkmış durumdayken ABD'nin koronavirüs konusunda en yetkin ismi olan Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi.

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