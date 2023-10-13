Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı

42 SİLAH SİSTEMİ KULLANILDI

Faaliyette, önce TSK envanterinde bulunan silah sistemleri sergilendi. Burada, TSK mensuplarınca silah sistemleri hakkında bilgiler verildi. TSK envanterine yeni giren 'Hisar A', 'Hisar O' gibi hava savunma sistemleri, Boran çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı. Ardından atış faaliyetlerine geçildi. Faaliyette, F-16 savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri, Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone ve Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Cirit, Umtas füzeleri dahil 42 silah ve silah sistemi kullanıldı. Faaliyet kapsamında ilk olarak, harekatlarda etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfekleriyle atış yapıldı, keskin nişancı timleri hedefleri vurdu. Atışlarda yerli üretim KNT-76, KN-12, Kale ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Atışlarda hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Ardından, istihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki toplarla hedefler vuruldu. Ardından, tanksavar atışları yapıldı.