Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği, ''Ateş Serbest- 2023 Tatbikatı'' Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. Tatbikatta, 42 silah sistemi kullanıldı.
İlki 2014 yılında yapılan 'Ateş Serbest-2023 Tatbikatı', Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan ortak faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli katıldı. Faaliyeti ayrıca 388 subay ve astsubay, temel kursiyer ile 506 askeri öğrenci izledi.
42 SİLAH SİSTEMİ KULLANILDI
Faaliyette, önce TSK envanterinde bulunan silah sistemleri sergilendi. Burada, TSK mensuplarınca silah sistemleri hakkında bilgiler verildi. TSK envanterine yeni giren 'Hisar A', 'Hisar O' gibi hava savunma sistemleri, Boran çekili obüs gibi ürünler de sergi alanında yer aldı. Ardından atış faaliyetlerine geçildi. Faaliyette, F-16 savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri, Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone ve Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Cirit, Umtas füzeleri dahil 42 silah ve silah sistemi kullanıldı. Faaliyet kapsamında ilk olarak, harekatlarda etkin olarak kullanılan yerli üretim milli piyade tüfekleriyle atış yapıldı, keskin nişancı timleri hedefleri vurdu. Atışlarda yerli üretim KNT-76, KN-12, Kale ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı. Keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. Atışlarda hedefler tam isabetle vurularak imha edildi. Ardından, istihkam birlikleri tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevi yerine getirildi. Daha sonra hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Zırhlı muharebe araçlarındaki toplarla hedefler vuruldu. Ardından, tanksavar atışları yapıldı.
TANKSAVAR FÜZELERİ ATIŞ YAPTI
Havan ve obüs bataryalarının hedef bölgelerini ateş altına almasının ardından, yerli üretim Fırtına obüsleri hedefleri vurdu. Daha sonra yerli ve milli üretim Atak helikopterlerinden, yerli ve milli üretim Cirit ve Umtas lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı. Hava savunma silahlarıyla yapılan atışların sonrasında Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından kullanılan Kargu insansız hava aracının faaliyetine geçildi. 'Kargu kamikaze drone' tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.
AKINCI TİHA TAM İSABET
Faaliyette; Skorsky helikopteri ile taşınan çekili obüsle, CH-27 Chinook helikopteri ile taşınan mühimmat atış alanına intikal etti. Ardından, hedefler çekili obüsle ateş altına alınarak imha edildi. Daha sonra Atak helikopterleri tarafından hedeflere atış yapılarak imha edildi. Faaliyet kapsamında F-16 uçakları da hedeflere önce uzaktan, sonra 'dalışlı atış' gerçekleştirdi. İki F-16 uçağı, atışlarının ardından Bakan Güler’i selamlama uçuşu yaptı. Tatbikatta, Akıncı TİHA ilk defa kullanılarak hedeflere atış gerçekleştirdi. Akıncı TİHA’nın hedeflerini vurmasının ardından faaliyet tamamlandı.