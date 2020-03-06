Ateşkes sonrası İdlib'de son durum !
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi sonrasında İdlib'de alınan ateşkes kararı, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Kent meydanında toplanan yüzlerce İdlibli, slogan atıp, “Bugün uçak ve bombardıman yok, Türkiye’ye teşekkür ediyoruz” mesajı verdi.
Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ateşkesin ilan edildiği İdlib, güne bomba sesleri olmadan uyandı. Bombardıman korkusu yaşamadan sokaklara çıkan İdlibliler, kent meydanında toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.
Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan kalabalık, kent merkezindeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları asıldı.
BOMBALAR SUSTU, SAVAŞ DURDU'
Kutlamalara katılan İdlibli Muhammed Nur Karmiş, “İdlib’de oturuyorum, ateşkesi kutluyoruz burada. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Bombalar sustu, savaş durdu” dedi
"BUGÜN BOMBARDIMAN YOK, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Bombardımanda bir oğlunu kaybeden Nicah El Hasan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Türkiye olmasa açlıktan ölmüştük. Evlerimiz yıkıldı, bahçede yaşıyoruz. Bugün uçak ve bombardıman yok. Dün en az 20 ev bombardımanda yıkıldı. Türkiye’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.