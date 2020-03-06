Ateşkes sonrası İdlib'de son durum !

"BUGÜN BOMBARDIMAN YOK, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Bombardımanda bir oğlunu kaybeden Nicah El Hasan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Türkiye olmasa açlıktan ölmüştük. Evlerimiz yıkıldı, bahçede yaşıyoruz. Bugün uçak ve bombardıman yok. Dün en az 20 ev bombardımanda yıkıldı. Türkiye’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.