Athena Tapınağı'nın kalıntısı su kuyusundan çıktı: Bizanslılar gömmüş
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 2 bin 200 yıllık Aigai Antik Kenti'nde, şehrin kutsal alanı Athena Tapınağı'nın çok sayıda kalıntısının su kuyusundan çıktığı belirtildi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, yaklaşık 9 metrelik su sarnıcında ulaşılan kalıntıların Bizanslılar tarafından gömüldüğünü söyledi.
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aioi kentinden biri olan, tarihi M.Ö. 8'inci yüzyıla kadar uzanan Köseler Mahallesi yakındaki Aigai Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları tarihe ışık tutuyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin kazıya başkanlık ederken, arkeoloji bölümü öğrencilerinden oluşan 32 kişilik ekip görev yapıyor. 2004 yılından beri sürdürülen kazılarda, antik kentin ancak yüzde 1'lik kısmının ortaya çıkarılabildiği belirtildi.