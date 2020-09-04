Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

''ESKİ SAVAŞLARDAN KALMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar" dedi.