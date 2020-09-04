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  3. 04 Eylül 2020 16:40

Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemiği ve askeri mühimmat bulundu.

Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

KAFATASI, ESKİ TÜFEK MERMİSİ, TOP MERMİSİ KOVANI...
Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafatası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.

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Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

Kanal kazısında çalışanlar bunun üzerine durumu polise ihbar etti. Kazı yerine gelen ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğüne bildirdi.

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Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Müze Müdürlüğü ekipleri toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

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Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

''ESKİ SAVAŞLARDAN KALMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''
Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar" dedi.

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