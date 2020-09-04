Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazı sırasında insan kemiği ve askeri mühimmat bulundu.
KAFATASI, ESKİ TÜFEK MERMİSİ, TOP MERMİSİ KOVANI...
Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafatası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.
Kanal kazısında çalışanlar bunun üzerine durumu polise ihbar etti. Kazı yerine gelen ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğüne bildirdi.
GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Müze Müdürlüğü ekipleri toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
''ESKİ SAVAŞLARDAN KALMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''
Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, "Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar" dedi.