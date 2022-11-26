Atkıları bereleri çıkarın! İstanbul'a kar yağışı erken geliyor
Kasım ayının sonuna yaklaşırken soğuk ve yağışlı hava sistemi yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise ''İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorusuna yanıt verdi.
Kasım ayının sonuna gelirken Türkiye soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi. Bazı illerimiz etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, uzun vadeli hava durumu tahminlerini açıkladı.
METEOROLOJİ'DEN 25 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.
İSTANBUL'A KAR GELİYOR
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi.