ATM'den para çekerken aman dikkat !

"Dolandırıcılar her ayrıntıyı düşünmüş"

Polisin çıkardığı aparatın şöyle çalıştığını saptandı:

"Dolandırıcılar bu aparatı kart takma bölümüne yerleştiriyorlar. Müşteriler kartlarını yerleştirdiklerinde takılan aparattaki hafıza kartı bilgileri kaydediyor. ATM’ye ayrıca yerleştirdikleri hoparlör şeklindeki kamerayla da müşterinin girdiği şifreleri kaydediyorlar. Dolandırıcılar kart bilgileri ve şifreleri aldıktan sonra başka kartlara kopyalıyorlar. Daha sonra herhangi bir bankamatikten para çekim işlemini yapıyorlar."

