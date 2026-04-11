ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor

Vatandaşların Kurban Bayramı alışverişlerinde ve kurbanlık alımlarında mağduriyet yaşamaması için planlanan bu yeni uygulama, Haziran ayındaki bayramdan hemen önce devreye alınacak. Buna göre 10.000 - 15.000 TL olan sınır, bankasına göre 30.000 TL'ye kadar çıkacak. Komisyonsuz Çekim: Bankaların kendi müşterilerine sunduğu ücretsiz çekim tutarları da bu doğrultuda güncellenecek. QR Kod ile Çekim: Mobil uygulamalar üzerinden yapılan çekimlerde de limit artışı eş zamanlı olarak yansıtılacak.