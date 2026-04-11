ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
Cüzdanlardaki nakit ihtiyacı ATM limitlerini zorlamaya devam ederken, bankacılık sektöründen beklenen adım geldi. Ramazan Bayramı'nda yaşanan sıkışıklık sonrası harekete geçen bankalar, günlük 10-15 bin TL olan nakit çekim sınırını 30 bin TL'ye yükseltme kararı aldı. İşte para çekme ve yatırma limitlerini değiştirecek bankalar ve yeni limitler...
Piyasadaki likidite ihtiyacı ve enflasyonun etkisiyle banknotların alım gücündeki değişim, bankaları teknik bir düzenlemeye itti. Özellikle bayram dönemlerinde ATM önlerinde oluşan uzun kuyruklar ve "limit yetersizliği" şikayetleri üzerine bankalar, günlük nakit çekim sınırlarını kademeli olarak yükseltmeye başlıyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların nakit talebinin zirve yapması, mevcut 10 bin ve 15 bin TL'lik limitlerin yetersizliğini gözler önüne serdi. Finans çevrelerinden edinilen bilgilere göre bankalar, müşteri memnuniyetini sağlamak ve şubelerdeki iş yükünü azaltmak amacıyla limitleri 30 bin TL seviyesine çıkarma konusunda mutabık kaldı.
Vatandaşların Kurban Bayramı alışverişlerinde ve kurbanlık alımlarında mağduriyet yaşamaması için planlanan bu yeni uygulama, Haziran ayındaki bayramdan hemen önce devreye alınacak. Buna göre 10.000 - 15.000 TL olan sınır, bankasına göre 30.000 TL'ye kadar çıkacak. Komisyonsuz Çekim: Bankaların kendi müşterilerine sunduğu ücretsiz çekim tutarları da bu doğrultuda güncellenecek. QR Kod ile Çekim: Mobil uygulamalar üzerinden yapılan çekimlerde de limit artışı eş zamanlı olarak yansıtılacak.
Bankalar limit artışıyla birlikte, fiziksel kart kullanımından ziyade QR kod ile para çekme işlemlerini teşvik etmeye devam ediyor. Bu yöntemle hem işlem hızı artıyor hem de güvenlik katmanları güçlendiriliyor. Yeni limitlerin kademeli olarak tüm özel ve kamu bankalarında aktif edilmesi bekleniyor.
İşte Kurban Bayramı öncesinde devreye girecek limit yükseltme kararını uygulayacak bankaları...