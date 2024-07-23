ATM'lerde yeni dönem: Para çekim limitleri yükseltildi
81 ildeki ATM sistemlerinde yapılan yeni değişiklikler ile para çekim limitleri yükseltildi.
81 ildeki ATM sistemlerinde yapılan yeni değişiklikler birçok kişi tarafından fark edildi. Bankaların müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gerçekleştirdiği bu güncelleme, para çekme işlemlerini etkileyen önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
Ekonomistlere göre ise ATM'lerde yeni bir güncelleme daha olabilir. Yüksek enflasyon nedeniyle TL'nin değeri günden günde erirken ATM'ler 81 ilde limit güncellemesi yapmak zorunda kaldı.
Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı.
Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.
QR kodu ile günlük para çekme limiti ne kadar?
QR kodu kullanımı yapılarak ATM'lerden günlük para çekme limitinin 7 bin 500 TL olduğu belirtildi.