Avcılar Belediyesi'nde eylem var!

Basın açıklaması yapan İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bankanın yaptığı iş ahlakına da, hak, ve hukuka da aykırıdır. Biz emekçiler elimiz kolumuz bağlı bu hukuksuzluğa, ahlaksızlığa seyirci kalmayacağız, diğer iş yerlerine verdiğiniz düzeyde promosyon hakkımızı verin. Aksi takdirde hakkımızı almak için belirleyeceğimiz düzenli günlerde banka genel müdürlüğünün önünde emekçiye yaptığı çifte standardı daha yüksek katılımla yapacağımız basın açıklaması ile kamuoyuna paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.