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  3. 17 Ekim 2020 11:20

Avcılar'da komşu dehşeti!

Avcılar’da komşusuna kızan bir kişi, pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açtı. Büyük paniğin yaşandığı sokakta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Zanlı polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken olay anı cep telefonu kamerası ile saniye, saniye görüntülendi.

Avcılar'da komşu dehşeti!

Olay, saat 16.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple komşusuna kızan bir kişi, eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresine çıkarak sağa sola rastgele ateş açmaya başladı. 

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Avcılar'da komşu dehşeti!

Mahalledeki vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, sokakta bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi şahsın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

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Avcılar'da komşu dehşeti!

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİİhbar üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. 

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Avcılar'da komşu dehşeti!

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs kendini eve kilitleyip polise teslim olmamak için uzun süre direndi.

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