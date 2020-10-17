Avcılar'da komşu dehşeti!

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİİhbar üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin de bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.