Avcılar'da korkutan yangın: Uykuda yakalandılar
Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangına uykuda yakalanan bina sakinleri panik yaşadı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Ev sahipleri panikle kendilerini dışarı attı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangını söndürdü.
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Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.
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