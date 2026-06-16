Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki metrobüsün motorunda yangın çıktı. Şoförün erken müdahalesiyle yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
İstanbul'un en yoğun toplu taşıma ağlarından biri olan metrobüs hattında, akşam yoğunluğunun başladığı saatlerde hareketli dakikalar yaşandı. Avcılar mevkiinde seyir halinde olan bir metrobüste çıkan yangın, şoförün dikkati ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden engellendi.
Motor Kısmından Dumanlar Yükseldi
Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen metrobüsün Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağına yaklaştığı esnada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu metrobüsün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu saniyeler içinde fark eden metrobüs şoförü, aracı güvenli bir noktada durdurarak kapıları açtı ve yolcuların tamamını herhangi bir panik yaşanmadan güvenle tahliye etti.
Çevredeki vatandaşların ve istasyon görevlilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, motor kısmındaki alevleri büyümeden kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından, hasar gören metrobüs çekici yardımıyla hattan kaldırıldı. Yangın ve güvenlik önlemleri nedeniyle bir süre aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından tekrar normal seyrine döndü.