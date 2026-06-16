Avcılar'da metrobüs yangını: Yolcular tahliye edildi

Motor Kısmından Dumanlar Yükseldi

Olay, saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen metrobüsün Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü durağına yaklaştığı esnada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu metrobüsün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu saniyeler içinde fark eden metrobüs şoförü, aracı güvenli bir noktada durdurarak kapıları açtı ve yolcuların tamamını herhangi bir panik yaşanmadan güvenle tahliye etti.