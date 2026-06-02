Avcılar'da temel kazısı az daha facia getiriyordu: Merdiveni çöken bina tahliye edildi
İstanbul Avcılar'da yandaki temel kazısı nedeniyle giriş merdivenleri çöken ve kolonlarından çatırdama sesleri gelen 5 katlı bina gece yarısı acil olarak tahliye edildi. Kentsel dönüşüm sürecindeki binada mahsur kalan aileler ve çocuklar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında büyük bir panik yaşandı. Kentsel dönüşüm sürecine girdiği öğrenilen 20 daireli ve 5 katlı bir binanın giriş kısmındaki merdivenler, yan parselde devam eden inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü.
Olayın hemen ardından binanın kolonlarından gelmeye başlayan çatırdama sesleri üzerine bina, olası bir yıkım riskine karşı acil olarak tahliye edildi.
Kentsel dönüşüm sürecinde olmasına rağmen henüz tam olarak boşaltılmadığı ve 3 dairede yaşamın devam ettiği belirlenen binada, merdivenlerin çökmesi nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı.
Kendi imkanlarıyla binanın girişindeki dükkandan çıkmayı başaran bina sakinlerinin yanı sıra, üst katlarda çocuklarıyla birlikte mahsur kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti.