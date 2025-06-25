AVM önünde silahlı saldırı: Kanlar içinde yere yığıldı
İstanbul Başakşehir'de bir AVM'nin önünde bekleyen Y.E.'ye, sahte plaka takılı araçla gelen bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Olay 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir AVM’nin önünde meydana geldi. Sahte plakalı araçla AVM'nin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, AVM önündeki Y.E. isimli kişiye ateş açtıktan sonra kaçtı.
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Yaralanan Y. E. kanlar içerisinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde vücuduna 2 mermi isabet ettiği belirlenen Y. E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Y. E.'nin polise verdiği ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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