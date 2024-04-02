AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu

Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, ilgiden dolayı 1500’den fazla hediye çeki dağıttıklarını belirterek, “İnanılmaz, müthiş bir ilgi var. Her gün izdihamla geçiyor festival. Müthiş bir yoğunluk, müthiş bir ilgi var. Bin dedik, 1500’den fazla kadına verdik. Sabah 10’da ramazan günü hepsi geldi, kapıda kuyruk var. Kimseyi kıramadık hepsine verdik. Onlar da burada stantlarda kullanıyorlar” diye konuştu. (DHA)