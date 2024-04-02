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  4. 200 TL'lik hediye çeki için birbirlerini ezdiler

AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu

Diyarabakır'da bir firmanın bayram nedeniyle düzenlediği 200 TL'lik indirim çeki kampanyası nedeniyle yüzlerce vatandaş adeta birbirini ezdi.

Kaynak: DHA
AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu - Resim: 1

Diyarbakır’da bir firma, bayrama özel düzenlediği festivalde alışveriş merkezine gelen ilk bin kişiye, kadın giyim ağırlıklı stantlarda kullanılmak üzere 200’er liralık hediye çeki verileceğini duyurdu.

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AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu - Resim: 2

Kadınlar, sabah erken saatlerde alışveriş merkezi önünde kuyruk oluşturdu. 

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AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu - Resim: 3

Alışveriş merkezi, izdihamın önüne geçmek için 10’ar kişilik gruplarla gelenleri içeri almaya başladı. Hediye çeklerini alanlar, indirimden yararlanmak için geçerli olduğu stantlara akın etti. 

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AVM'de 200 liralık hediye çeki kuyruğu - Resim: 4

Firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, ilgiden dolayı 1500’den fazla hediye çeki dağıttıklarını belirterek, “İnanılmaz, müthiş bir ilgi var. Her gün izdihamla geçiyor festival. Müthiş bir yoğunluk, müthiş bir ilgi var. Bin dedik, 1500’den fazla kadına verdik. Sabah 10’da ramazan günü hepsi geldi, kapıda kuyruk var. Kimseyi kıramadık hepsine verdik. Onlar da burada stantlarda kullanıyorlar” diye konuştu. (DHA)

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