AVM'de büyük panik: Dev piton kafesinden kaçtı

YILAN UZMANLARI HER YERDE ARIYOR

Polis ve itfaiye ekipleri 6 Temmuz'da Cara'yı birkaç saat boyunca bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Blue Zoo Akvaryumu bunun ardından mağazaya yalnızca pek çok yılan uzmanı getirmekle kalmadı, aynı zamanda gece görüşlü ve hareket sensörlü kameralar satın aldı.