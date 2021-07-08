AVM'de büyük panik: Dev piton kafesinden kaçtı
Üç buçuk metre uzunluğundaki piton, AVM'de bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçınca büyük panik yaşandı.
YILAN UZMANLARI HER YERDE ARIYOR
Polis ve itfaiye ekipleri 6 Temmuz'da Cara'yı birkaç saat boyunca bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Blue Zoo Akvaryumu bunun ardından mağazaya yalnızca pek çok yılan uzmanı getirmekle kalmadı, aynı zamanda gece görüşlü ve hareket sensörlü kameralar satın aldı.
Ayrıca hayvanın saklandığı yerden çıkması için mağazanın her bir köşesine yiyecek yerleştirildi. Blue Zoo Akvaryumu'nun kurucusu Wes Haws, hayvanın bulunmaması halinde duvarları yıkmayı planladıklarını söyledi:
"EN BÜYÜK KORKUM..."
"En büyük korkum Cara'nın duvarların arasına sızıp bir daha çıkmaması. Bu olaya bir çocuk kaybolmuş gibi yaklaşacağız."
Blue Zoo Akvaryumu'nun Facebook hesabından bugün yapılan açıklamada, koku takip edebilen bir köpek arandığı bildirildi. CNN International'ın aktardığına göre salı sabah saatlerinde hayvanın kaybolduğunun fark edilmesinin ardından alışveriş merkezindeki 140'tan fazla mağaza kapatıldı.