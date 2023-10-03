AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü

İHA'nın haberine göre, Tayland Polis Müdürlüğü Merkez Binası’nın yaklaşık 100 metre ilerisinde gerçekleşen saldırıya polis ekipleri kısa sürede müdahale ederken, saldırgan ekiplere direnmeden teslim oldu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan ve silahına el konulan saldırganın, askeri kıyafetler giydiği görüldü. Saldırganın 14 yaşında bir üniversite profesörünün oğlu olduğu açıklandı.