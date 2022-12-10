AVM'de indirim çılgınlığı! Birbirlerini ezdiler

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, “İndirim var dediler geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk o da şansımıza kalmamış. Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz” diye konuştu.