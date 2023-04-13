AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü

Olay, dün bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşandı. Mağaza, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti. Askılardaki ürünlerleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.