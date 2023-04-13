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  4. AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü

AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü

Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü - Resim: 1

Olay, dün bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında yaşandı. Mağaza, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti. Askılardaki ürünlerleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı. 

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AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü - Resim: 2

Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı. 

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AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü - Resim: 3

Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. 

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AVM'de indirim izdihamı! Mağaza savaş alanına döndü - Resim: 4

Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.  (DHA)

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