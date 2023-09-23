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AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var

Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada 2 garson ve güvenlik görevlisi tabancayla vuruldu. Saldırgan ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, garsonlardan T.E. (20) ve Y.S. (29) ile müşteri M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var - Resim: 2

DHA'nın haberine göre Tartışma kısa sürede büyürken, M.A., üzerindeki tabancayla ateş etti. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Y.S. ve T.E., yaralandı. 

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AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var - Resim: 3

Şüpheli M.A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var - Resim: 4
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