AVM'de silahlar konuştu! Yaralılar var
Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada 2 garson ve güvenlik görevlisi tabancayla vuruldu. Saldırgan ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, garsonlardan T.E. (20) ve Y.S. (29) ile müşteri M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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DHA'nın haberine göre Tartışma kısa sürede büyürken, M.A., üzerindeki tabancayla ateş etti. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Y.S. ve T.E., yaralandı.
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Şüpheli M.A. olay yerinden otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise vatandaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)
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