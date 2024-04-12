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AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı - Resim: 1
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AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki Starbucks adlı kafede meydana geldi.

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AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı - Resim: 3

İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi. 

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AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı - Resim: 4

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

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