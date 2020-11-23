AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı

YERDE OTURARAK YEDİLER

Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar paket servis şeklinde restorandan aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.