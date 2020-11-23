AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı
İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'nin restoranından aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlar tepki çekmişti. Tepkilerin ardından harekete geçen AVM yönetimi restoran katlarına şeritler çekti.
Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti.
10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.