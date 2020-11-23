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  3. 23 Kasım 2020 17:17

AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'nin restoranından aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlar tepki çekmişti. Tepkilerin ardından harekete geçen AVM yönetimi restoran katlarına şeritler çekti.

AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı


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AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gereği restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerine kısıtlamalar getirilmişti.

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AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı

10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti vermelerine izin verilmesi üzerine AVM'lerdeki restoranlardan masalar kaldırılmıştı.

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AVM'de yerde yemek yiyenlere karşı önlem alındı

YERDE OTURARAK YEDİLER
Kısıtlama kararına rağmen Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde bazı vatandaşlar paket servis şeklinde restorandan aldıkları yiyecekleri yerde oturarak yedi. Vatandaşların o halleri cep telefonu kameralarıyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

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