AVM'deki kahvecide İsrail protestosu kavgası

Olay Kadıköy’de bir alış veriş merkezinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gerekçesiyle, bir kahve zincirinin şubesi önünde toplandı. İsrail saldırılarını protesto eden grup, kahve aldıkları gerekçesiyle mekanda bulunan bir grupla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki grup birbirine girdi.