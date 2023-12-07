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AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti

İstanbul Küçükçekmece'de bir AVM'de bulunan güzellik merkezinin camlarını kıran saldırgan, vatandaşlar tarafından darbedildi.

Kaynak: DHA
AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti - Resim: 1

Olay, Kartaltepe Mahallesindeki bir AVM'de Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu. Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı.

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AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti - Resim: 2

Çevredeki vatandaşlar elindeki metal parçasını aldıkları saldırganı darbetmeye başladı. Tekme ve yumruklarla darbedilen saldırganı AVM’nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı.

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AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti - Resim: 3

Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti - Resim: 4

Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

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