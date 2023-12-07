AVM'yi karıştıran olay! Güzellik merkezinin camlarını kırdı; vatandaşlar darbetti

Olay, Kartaltepe Mahallesindeki bir AVM'de Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu. Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı.