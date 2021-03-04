Avrasya Araştırma’dan ezber bozan “Erdoğan ve ...” anketi

Kemal Özkiraz anketlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bu tablolar bize, İki ittifakın da seçmeni olmayanların olası iki adaylı seçimde alacakları pozisyona dair ip uçları veriyor. Artık, Erdoğan kendi seçmenleri dışında kalan seçmenin ikinci tercihi değil." ifadelerini kullandı.