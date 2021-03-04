Avrasya Araştırma’dan ezber bozan “Erdoğan ve ...” anketi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette liderlerin isimleri verilerek "Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz" diye soruldu. İşte sonuçlar...
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz yaptıkları son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın isimleri yer aldı.
Kemal Özkiraz anketlere ilişkin yaptığı açıklamada "Bu tablolar bize, İki ittifakın da seçmeni olmayanların olası iki adaylı seçimde alacakları pozisyona dair ip uçları veriyor. Artık, Erdoğan kendi seçmenleri dışında kalan seçmenin ikinci tercihi değil." ifadelerini kullandı.
Kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU
Erdoğan: Yüzde 43.5
Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.9
İkisine de yakın değilim: Yüzde 8.6