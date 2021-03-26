Avrasya Tüneli'nde doğum sürprizi!
İstanbul'da sıra dışı bir doğum gerçekleşti. Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum yapan Seda Giray, ''Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı'' diye konuştu.
37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı.
Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı.
Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.
OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM
Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli'nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk.