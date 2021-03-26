Avrasya Tüneli'nde doğum sürprizi!

OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM

Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli'nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk.