Avrupa kavruluyor! Turuncu alarm verildi
Batı Avrupa ülkelerin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Birçok ülkede sıcaklıklar rekor seviyelere çıktı.
Halkın sıcaklara karşı uyarıldığı Batı Avrupa'da birçok kentte ikinci dereceden önemli olan turuncu alarma geçilirken, sıcak hava dalgasının iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olabileceğine, orman yangınları ve kuraklık sorunlarına dikkat çekildi.
İSPANYA
Son 20 yılın en sıcak haziran ayının geçirildiği İspanya'da bir haftadır etkili olan sıcaklıklar, Sevilya, Kurtuba gibi ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki bazı yerlerde 44, başkent Madrid'de 41 santigrat dereceye kadar çıktı.
"SINIFLAR SAUNA GİBİ"
Sevilya'da ilkokul öğrencileri ve ailelerinden oluşan bir grup, sıcağa rağmen okulların tatil edilmemesini protesto etti.
Derse girmeyen ve okul bahçelerinde "sınıflar sauna gibi" diye slogan atan öğrenciler, su tabancasıyla oynayıp serinlemeye çalıştı.
16 BÖLGEDE ORMAN YANGINI
Sıcak havanın etkisiyle hafta başından bu yana 16 bölgede orman yangını çıktı ve bazı spor etkinlikleri ertelendi.
Navarra, Castilya ve Leon ile Katalonya yangınlardan en çok etkilenen bölgeler olurken, Katalonya'da halen tehlikeli olan orman yangının 20 bin hektarlık alanı tehdit ettiği belirtildi.