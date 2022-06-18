Avrupa kavruluyor! Turuncu alarm verildi

16 BÖLGEDE ORMAN YANGINI

Sıcak havanın etkisiyle hafta başından bu yana 16 bölgede orman yangını çıktı ve bazı spor etkinlikleri ertelendi.

Navarra, Castilya ve Leon ile Katalonya yangınlardan en çok etkilenen bölgeler olurken, Katalonya'da halen tehlikeli olan orman yangının 20 bin hektarlık alanı tehdit ettiği belirtildi.