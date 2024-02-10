Avrupa'da çiftçi protestosu büyüyor! Sınırı kapattılar
Macaristan ve Polonya’da çiftçiler, Ukrayna’dan ucuz tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatını protesto etmek amacıyla Ukrayna sınırını trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: İHA
Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen çiftçi protestoları devam ediyor. Macaristan’da çiftçiler, Ukrayna sınırındaki Zahony kasabası yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.
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Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna’da üretilen ürünlerin 1 yıl daha gümrük vergisinden muaf tutulması kararını protesto eden çiftçiler, sınıra giden yolu trafiğe kapattı.
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Macar çiftçi birliği MAGOSZ tarafından organize edilen protestoda göstericiler, “Brüksel bize ihanet etti”, “Ukrayna tahılını istemiyoruz”, “Yeşil Mutabakat intihardır” ve “Tamam, Ukrayna’ya yardım edelim ama AB tarımını yok ederek değil” gibi pankartlar taşıdı.
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Macar çiftçilerle birlikte bugün Polonyalı çiftçiler de AB’nin Ukrayna ve tarım politikaları aleyhinde protesto gösterileri düzenledi.
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