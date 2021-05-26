Avrupa'da en fazla gökdelen Türkiye'de

Günümüzde pek çok kentin merkezinde ya da yeni gelişmeye başlayan bölgelerinde yükselen gökdelenler, şehir silüetinin birer parçası haline gelmiş durumda. Emporis'in araştırmasına göre bu gökdelenler Avrupa kıtasında en çok Türkiye'de bulunuyor.