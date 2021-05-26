Avrupa'da en fazla gökdelen Türkiye'de
Günümüzde pek çok kentin merkezinde ya da yeni gelişmeye başlayan bölgelerinde yükselen gökdelenler bulunuyor. İşte Avrupa'da en çok gökdelene sahip şehirler.
Günümüzde pek çok kentin merkezinde ya da yeni gelişmeye başlayan bölgelerinde yükselen gökdelenler, şehir silüetinin birer parçası haline gelmiş durumda. Emporis'in araştırmasına göre bu gökdelenler Avrupa kıtasında en çok Türkiye'de bulunuyor.
Şehir bazlı değerlendirdiğimizde Avrupa kıtasında en çok gökdelene sahip şehir Moskova. 150 metreyi geçen yüksekliğe sahip 52 gökdelenin bulunduğu Moskova'yı 48 yüksek yapıyla İstanbul takip ediyor. Listede Türkiye'den yer alan diğer kentler Ankara ve İzmir. İngiltere'nin başkenti Londra listede üçüncü sırada yer alıyor.
İstanbul, Türkiye
İstanbul, Avrupa kıtasında Moskova'nın ardından en çok gökdelene sahip ikinci kent. Yüksekliği 150 metreyi geçen 48 gökdelenini bulunduğu İstanbul'da bu yüksek yapılar en çok Levent, Maslak ve Ataşehir'de bulunuyor.
Ankara, Türkiye
Başkent Ankara, İstanbul'dan sonra Türkiye'de en fazla yüksek yapının bulunduğu kent olma özelliği taşıyor. Avrupa genelinde de altıncı sırada yer alan Ankara'da 150 metreden yüksek 11 tane gökdelen bulunuyor.