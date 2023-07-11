Avrupa'da geçen yıl yüksek sıcaklıkların bilançosu açıklandı

Araştırmada, Eurostat'ın, 2022'nin 30 Mayıs-4 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın 35 ülkesinde kayıtlara geçen sıcak hava kaynaklı ölüm verileri incelendi.

Ölüm sayısının, anormal yüksek sıcaklıkların görüldüğü, kuzeye göre daha sıcak olan Güney Avrupa'da ve yazın en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde arttığı ifade edildi.