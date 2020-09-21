Avrupa'da ikinci dalga! Vaka artışının 4 ana nedeni var
Avrupa'da koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı. Tedbirlerin gevşetilmesi, turizm, iş yerlerine geri dönüş ve genç nüfusun sorumsuzluğu nedeniyle ikinci dalganın başladığı belirtiliyor.
GÜNLÜK VAKA ARTIŞI REKOR SEVİYELERDE
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, bu hafta Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’de a günlük vaka sayıları 14 günlük bildirim sürecinde 45 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Vaka sayının arttığı yerlerde yeni kısıtlamalar için hazırlık yapılırken, politikacılar hastanelerin gelecek aylarda karşılaşabileceği yoğunluk ve yeni ulusal karantinalar hakkında uyardı.
Bununla birlikte ECDC'nin verilerine göre, Avrupa'da corona virüsten ölüm oranı 72 gündür sabit kalsa da, Bulgaristan, Hırvatistan, Malta, Romanya ve İspanya'daki ölüm oranlarında artış görülüyor.
Uzmanlara göre Avrupa’da vaka ve ölüm artışının yükselmesiyle turizm, okulların açılması, insanların işe dönmesi gibi birçok durum arasında bağlantı var.
İKİNCİ DALGANIN NEDENİ GENÇLER
Kıtada vaka sayısındaki dalgalanma, yaz tatili sezonuyla başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artışın kısmen önlemlerin gevşemesine ve insanların tedbirleri elden bırakmasına bağlı olabileceğini öne sürdü ve kanıtlar, gençlerin Avrupa'da ikinci dalgaya neden olduğunu gösteriyor.