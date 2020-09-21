Avrupa'da ikinci dalga! Vaka artışının 4 ana nedeni var

GÜNLÜK VAKA ARTIŞI REKOR SEVİYELERDE

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, bu hafta Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’de a günlük vaka sayıları 14 günlük bildirim sürecinde 45 bini aşarak yeni bir rekor kırdı. Vaka sayının arttığı yerlerde yeni kısıtlamalar için hazırlık yapılırken, politikacılar hastanelerin gelecek aylarda karşılaşabileceği yoğunluk ve yeni ulusal karantinalar hakkında uyardı.