Avrupa'da öğrencilere ''Akıllı telefon'' yasağı
Avrupa ülkelerinde öğrencilerin akıllı telefonlarla okula gelmelerini yasaklayan uygulama yaygınlaşıyor. Hollanda'da ilköğretime devam eden tüm öğrencilerin akıllı telefonla okula girmeleri yasaklandı.
Hollanda'da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımı yasaklandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin sınıfta cep telefonu kullanmasını bu sene başında yasaklayan Hollanda, söz konusu uygulamayı yeni öğretim yılı itibarıyla ilkokulları da kapsayacak şekilde genişletti.
Yasağın getirilmesi üzerine, öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık yüzde 20'lik bir kesim karara şiddetle karşı çıktı. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kuramama endişesini belirtirken, bazı öğretmenler yeni teknolojileri reddetmek yerine benimsemenin daha iyi olacağını savundu. Ancak okul yetkilileri, sosyal etkileşimlerin azaldığı ve okul kültürünün zarar gördüğü düşüncesiyle yasak kararını uygulamaya koydu.
Hollanda'nın ardından bir çok Avrupa ülkesi okullarda telefon kullanımına karşı yasak getirmeye başladı. Fransa'da birçok ortaokul yasakları test ederken, Belçika'nın Fransızca konuşulan ilkokulları kendi yasaklarını uygulamaya başladı. Macaristan, okullarda telefonları toplama zorunluluğu getirdi, İtalya ve Yunanistan ise sınıflarda telefon kullanımını yasaklayan daha yumuşak yaklaşımlar benimsedi.
Okul yetkilileri karardan çoğunlukla memnunken, öğrencilerin daha fazla sosyal etkileşimde bulunduğunu ve derslerde kesintilerin azaldığını belirtti.