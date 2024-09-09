Avrupa'da öğrencilere ''Akıllı telefon'' yasağı

Yasağın getirilmesi üzerine, öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık yüzde 20'lik bir kesim karara şiddetle karşı çıktı. Ebeveynler, çocuklarıyla iletişim kuramama endişesini belirtirken, bazı öğretmenler yeni teknolojileri reddetmek yerine benimsemenin daha iyi olacağını savundu. Ancak okul yetkilileri, sosyal etkileşimlerin azaldığı ve okul kültürünün zarar gördüğü düşüncesiyle yasak kararını uygulamaya koydu.