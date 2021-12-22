Avrupa'da Omicron paniği: Yılbaşı için hangi önlemler alındı?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kludge, ülkeleri Omicron varyantı vakalarındaki artış için uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kludge, kıtadaki ülkeleri Omicron varyantı yayıldıkça Covid-19 vakalarında “önemli bir artışa” hazırlanmaları konusunda uyardı. Kludge, koruma için ek doz aşıların yaygın olarak kullanılmasını tavsiye etti.
Bununla birlikte Kluge, Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana yeni varyantın Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 38'inde tespit edildiğini ve Danimarka, Portekiz ve da dahil olmak üzere birçok ülkede hali hazırda baskın varyant olduğunu söyledi.
Kluge, “Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz. Haftalar içinde, Omicron bölgenin daha fazla ülkesinde egemen olacak ve zaten gergin olan sağlık sistemlerini eşiğin daha da ilerisine itecek” diye konuştu.
DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerinin yanı sıra Türkiye'yi de içeriyor. DSÖ verileri, bölgenin son haftalarda dünyanın herhangi bir yerindeki nüfus büyüklüğüne kıyasla en yüksek sayıda Covid-19 vakası bildirdiğini gösteriyor. Omicron'dan önce bile yetkililer, resmi verilerin yanı sıra bölgede 700 ölümün daha gerçekleştiği konusunda uyarmıştı.
Diğer taraftan, DSÖ’nün Cenevre'deki genel merkezi, güçlendirici aşıların en savunmasız olanlar için saklanmasını tavsiye etti, ancak Kluge, "Güçlendirici, Omicron'a karşı en önemli savunmadır" diyerek ek dozların herkese uygulanmasını söyledi.
Kluge, ayrıca şu ana kadar Avrupa'daki erken Omicron vakalarının yüzde 89'unun öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi yaygın Covid-19 semptomlarıyla ilişkili olduğunu söyledi. Çoğu vakanın 20'li ve 30'lu yaşlardaki yetişkinler arasında bildirildiğini ve başlangıçta şehirlerde sosyal ve işyeri toplantılarında yayıldığını da sözlerine ekledi.