Avrupa'da sarı yelek korkusu

"Barışçıl eylemcilerle görüşmeler devam etmeli" diyen Başbakan Philippe, "Herhangi bir vergi artışı ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Ulusal birliği, diyalog, çok çalışma ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

