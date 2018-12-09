Avrupa'da sarı yelek korkusu
Fransa'da başlayan, Belçika ve Hollanda'ya sıçrayan akıryakıt vergisi protestolarının başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine sıçrayabileceği belirtiliyor.
Fransa'da 4 haftadır süren eylemlerin ardından açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe "ulusal birliği" yeniden sağlayacaklarını söyledi.
"Barışçıl eylemcilerle görüşmeler devam etmeli" diyen Başbakan Philippe, "Herhangi bir vergi artışı ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Ulusal birliği, diyalog, çok çalışma ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.
"Sarı Yelekliler"den oluşan bir heyetle dün görüşen Başbakan Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda diyaloğu teşvik etmek amacıyla yeni önlemler açıklayacağını söyledi.