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  3. 09 Aralık 2018 12:23

Avrupa'da sarı yelek korkusu

Fransa'da başlayan, Belçika ve Hollanda'ya sıçrayan akıryakıt vergisi protestolarının başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesine sıçrayabileceği belirtiliyor.

Avrupa'da sarı yelek korkusu

Fransa'da 4 haftadır süren eylemlerin ardından açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe "ulusal birliği" yeniden sağlayacaklarını söyledi.

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Avrupa'da sarı yelek korkusu

"Barışçıl eylemcilerle görüşmeler devam etmeli" diyen Başbakan Philippe, "Herhangi bir vergi artışı ulusal birliğimizi tehlikeye atmamalı. Ulusal birliği, diyalog, çok çalışma ve bir araya gelerek yeniden inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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Avrupa'da sarı yelek korkusu

"Sarı Yelekliler"den oluşan bir heyetle dün görüşen Başbakan Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın zamanda diyaloğu teşvik etmek amacıyla yeni önlemler açıklayacağını söyledi.

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Avrupa'da sarı yelek korkusu

Fransa Başbakanı Philippe ile görüşen "Sarı Yelekliler" heyettindeki Jacline Mouraud basına yaptığı açıklamada, Philippe'le konu hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

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