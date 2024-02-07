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  4. Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı

Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı

Koronavirüsün etkisi yavaş yavaş azalırken, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya kızamık vakalarındaki artışlar dünyayı harekete geçirdi.

Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı - Resim: 1

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, Romanya, Fransa, İngiltere ve Avusturya'da kızamık vakalarındaki ani artışa işaret edildi.

 

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Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı - Resim: 2

Yunanistan'da 2022 ve 2023'te kızamık vakasına rastlanmadığının altı çizilen açıklamada, 2024'te ise yurt dışıyla bağlantılı iki kişide kızamık virüsünün tespit edildiği belirtildi.

 

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Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı - Resim: 3

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kızamık virüsünün Yunanistan'da yayılmasını önlemek amacıyla nüfusun aşılanmasına odaklanacak özel bir sağlık ekibi oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

 

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Avrupa'da yeni virüs alarmı! Hızla yayılıyor: Türkiye sınırına dayandı - Resim: 4

Özellikle endişe edilecek bir durumun olmadığı ifade edilen açıklamada, virüse karşı halkın bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

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