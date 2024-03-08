Avrupa'daki en eski yerleşim yeri keşfedildi!

Çek Bilimler Akademisi (CAS) Nükleer Fizik Enstitüsü ve Prag'daki CAS Arkeoloji Enstitüsü liderliğindeki uluslararası bir ekibin yaptığı ve Çarşamba günü yayımlanan araştırmaya göre, Ukrayna’nın Korolevo kasabasındaki kazı çalışmalarında bulunan taşların en alt katmanın 1.4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, ilk insanlar 1.4 milyon yıl önce Avrupa’ya geldi.