Avrupa'dan dikkat çeken Omicron varyantı raporu

Koronavirüste son döneme damgasını vuran omicron varyantı, Avrupa genelinde vaka artış oranlarını yükseltmeyi sürdürürken, ölümlerde büyük artış gözlemlenmedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, 11 Ocak'taki açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde yılın ilk haftasında 7 milyondan fazla Omicron vakası tespit edildiğini, bunun bir önceki haftaya göre iki kattan daha fazla artış anlamına geldiğini aktarmıştı.