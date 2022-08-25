Avrupa'nın bu cennetine taşınıp, yerleşene 270 bin TL para verecekler!
Dünyanın en güzel adalarından biri olan Sardunya Adası yetkilileri adaya taşınmak için yurt dışından geleceklere 12.700 sterlin teklif ediyor. Bu da türk lirasıyla 270 bin TL ediyor.
Avrupa ülkelerinden bazıları nüfuslarını artırmak için farklı yöntemler deniyor.
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Şehirlerini geliştirmek isteyen bazı ülkeler cazip teklifler oluşturuyor. Herkesin hayalini süsleyen o adaya yerleşmek için 15 bin € teklif ediyorlar.
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Nüfus kaybını tersine çevirmek isteyen İtalyanlar, çareyi para karşılığında insan getirmekte buldu.
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Bu hibe aynı zamanda insanların haksız avantaj elde etmesinin de önüne geçmek istiyor.
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