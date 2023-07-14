Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi açıklandı: İstanbul birinci sırada

Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.

"Çok fazla seçeneğin bulunduğu çok güzel bir şehir", "Tüm bütçelere uygun" gibi yorumlar bırakan okurlar, aynı zamanda Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı'nı en sevilen turistik yerler arasında gösterdi.

Listedeki diğer şehirler şu şekilde....