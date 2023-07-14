Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi açıklandı: İstanbul birinci sırada
Seyahat dergisi Travel + Leisur'un ''Avrupa'nın En İyi 15 Şehri'' listesinde İstanbul birinci sırada yer aldı.
New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure'un 'Dünyanın En İyileri' ödül programında, 'Avrupa'nın En İyi 15 Şehri' belli oldu. İstanbul, listede Avrupa'nın en iyi kenti olarak yüksek puan alarak birinci sırada yer aldı.
Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı, en sevilen turistik yerler arasında.
Seyahat dergisi Travel + Leisure'un "Dünyanın En İyileri" ödül programının bu yılki ödüllerini belirlemek üzere okurlarınca oylama yaptı. Program kapsamında en iyi hava yolları, havalimanları, oteller, tur operatörleri ve şehirler oylamaya katıldı.
Şehir ödülleri için okurlar "turistik yerler, kent simgeleri, kültür, yemek, sıcakkanlılık, alışveriş ve değer" kategorileri üzerinden oylama yaptı.
"Çok fazla seçeneğin bulunduğu çok güzel bir şehir", "Tüm bütçelere uygun" gibi yorumlar bırakan okurlar, aynı zamanda Kapalıçarşı, Sultanahmet Camisi ve İstanbul Boğazı'nı en sevilen turistik yerler arasında gösterdi.
Listedeki diğer şehirler şu şekilde....
Floransa