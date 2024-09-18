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Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın performans verilerine dayanarak Avrupa'nın en iyi futbol takımları sıralamasını güncelledi.

Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı... - Resim: 1

IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.

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Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı... - Resim: 2

1- Real Madrid: 403 puan

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Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı... - Resim: 3

2- Manchester City: 368 puan

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Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı... - Resim: 4

3- Bayer Leverkusen: 353 puan

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