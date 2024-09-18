Avrupa'nın en iyi takımları belli oldu: İşte ilk 20'ye giren tek Türk takımı...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yılın performans verilerine dayanarak Avrupa'nın en iyi futbol takımları sıralamasını güncelledi.
IFFHS, Avrupa'da 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2024 verilerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 20 sırasında tek Türk takımı bulunuyor.
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1- Real Madrid: 403 puan
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2- Manchester City: 368 puan
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3- Bayer Leverkusen: 353 puan
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