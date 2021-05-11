Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa’nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü.