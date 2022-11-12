Avrupa'nın en varoş yeri: Binlerce kişi 2 yıldır elektriksiz yaşıyor
İspanya'nın başkenti Madrid'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Canada Real, ''Avrupa'nın en büyük varoşu'' olarak anılıyor. Bölgede yaşayan 4 bin 500 kişi, iki yıldır elektrik hizmeti alamıyor.
Faslı ve Latin Amerikalı göçmenler ile Romanların çoğunlukta olduğu ve yaklaşık 40 yıl önce başlayan gecekondulaşmayla büyük bir varoş mahallesi haline gelen Canada Real, bugünlerde Madrid'in en önemli sosyal sorunlarından biri oldu.
Enerji şirketi Naturgy’nin yasa dışı ve kaçak kullanıldığı gerekçesiyle Ekim 2020’de elektriğini kestiği Canada Real'de 1800'ü çocuk yaklaşık 4 bin 500 kişi, elektriksiz üçüncü kışına girmeye hazırlanıyor.
"Buraya bir daha elektrik gelmez" denilen ilçede, hemen hemen her evin çatışında ya da bahçesinde, derme çatma bir güneş enerjisi paneli bulunuyor.
Buzdolabı ve televizyon için elektrik ihtiyaçlarını buradan karşılayan halk, sobalarla ısınmaya çalışırken mazot pahalı olduğu için jeneratörleri de mümkün olduğunca az kullanıyor.
Canada Real'de 40 yıldır yaşayan 80 yaşlarındaki Alicia-Antonio Alvarez çifti, AA muhabirine, hiçbir zaman yasal elektrik kullanmadıklarını belirtti.
Çift, herkesin kaçak elektrik kullanması nedeniyle trafoların yandığını, kazanılmış hakları olmasına rağmen elektrik başvurularına hep olumsuz cevap aldıklarını ifade ederek oldukça zor bir yaşam sürdürdüklerini anlattı.
Kocasının ciddi sağlık sorunları olduğunu ancak ambulansın bile evlerine gelmediğini kaydeden Alicia, "Perişan halde yaşıyoruz. Bizi diri diri gömmek istiyorlar." diye konuştu.