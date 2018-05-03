Avukat katibine silahlı saldırı !
Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.
Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz D, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.
Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.