Avukat katibine silahlı saldırı !

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.