  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Mayıs 2018 22:11

Avukat katibine silahlı saldırı !

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

Avukat katibine silahlı saldırı !

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

1/ 5
Avukat katibine silahlı saldırı !

Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz D. arasında tartışma çıktı.

2/ 5
Avukat katibine silahlı saldırı !

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz D, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş etti.

Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3/ 5
Avukat katibine silahlı saldırı !

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM