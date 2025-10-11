Avukat Serdar Öktem'in katillerinin yeni görüntüsü ve ifadeleri ortaya çıktı

Şişli'de Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin verdiği ifadeler ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek bildiklerini anlatacağını söyleyen şüpheli Semih Aydın, "Olay gününden yaklaşık 7 gün önce ismini Alican Çakır olarak daha sonrasında öğrendiğim kişi benimle görüntülü aramak marifetiyle iletişime geçti. Bana, 'Beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Çakır'ım. Senden bir şey isteyeceğim' dedi. Kendisine ne istediğini sorduğumda o da bana, 'Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın' dedi. Ben başta kabul etmedim ve görüşmemiz sonlandı. Bu görüşmeden 2 gün sonra yine aynı şahsa ait hesaptan bana fotoğraf geldi. Fotoğrafı açtığımda kardeşimin okumakta olduğu okula ait bir fotoğrafın olduğunu gördüm. Ben de buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul edeceğimi söyledim. Oda bana, 'Kötü bir şey yok. Sadece sabaha karşı bir kardeşimizi bir yere götüreceksin. Sadece araba süreceksin' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Bunun üzerine Alican Çakır isimli şahıs bana bu götüreceğim şahısların olduğu hücre evine ait adresi konum olarak attı. Konum Esenyurt'ta bir yeri gösteriyordu. Bana telefonda tarif etmiş olduğu daireye doğru yöneldiğim esnada kapıda bir kişi beni bekliyordu. Bu şahsı ilk defa burada gördüm. Ancak olay sebebiyle ismini Memo olarak bildiğim bir şahıs beni karşıladı ve 'Üzerinde telefon var mı?' diye sordu. Ben telefonumu gösterince, 'Buraya telefonla giremezsin. Eve telefon sokmuyoruz. Bizim de telefonlarımız yok' diyerek benim telefonumu istedi. Ben de telefonumu bu şahsa verdim. Telefonumu alır almaz, kırarak parçaladı ve evin arka tarafına attı. Daha sonra Beni daireye aldı. İçeride mahalleden tanıdığım Sidar ve isimlerini sonradan öğrendiğim Cengizhan, Ejder ve Memo vardı. Ben girdiğimde bu şahıslar alkol sofrası kurmuştu ve beni karşıladılar. Bu adreste yaklaşık 5-6 gün boyunca kaldım" dediği öğrenildi.