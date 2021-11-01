Avustralya 20 ay sonra kapılarını açtı
Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı 2020 yılının Mart ayında sınırlarını kapatan Avustralya, yaklaşık 20 ay sonra kısıtlamayı kaldırdı.
Covid-19 salgını nedeniyle sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020'de kapattığı sınırlarını yeniden açtı. Yaklaşık 20 ay sonra, iki doz Covid-19 aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak sabah erken saatlerde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na indi.
Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan gelen yolcuların sınırdan girişte veya ülke içinde karantinaya tabi tutulmayacaklarını belirterek "Eyaletimiz için harika bir gün" ifadesini kullandı.
Ülkeye ilk olarak Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve onların birinci derece yakınları kabul edilirken, ikinci sırada uluslararası öğrenciler bulunuyor. Daha sonra da sınırların herkese açılması planlanıyor.
AVUSTRALYALILARIN YÜZDE 77,5'İ İKİ DOZ AŞI YAPTIRDI
Nüfusun yüzde 77,5'inin Covid-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88,3'e ulaştı.