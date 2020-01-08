Avustralya'da binlerce deve öldürülecek
Avustralya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bu arada 10 binden fazla deve çok fazla su içtikleri gerekçesiyle helikopterden vurularak öldürülecek.
Avustralya'da orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü bildirildi.
Dumanların Pasifik Okyanusu üzerinden 11 bin km yol kat ettikten sonra Şili ve Arjantin'e ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan Güney Avustralya'da Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin emri sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya bugün başlayacak.