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  3. 08 Ocak 2020 15:00

Avustralya'da binlerce deve öldürülecek

Avustralya'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bu arada 10 binden fazla deve çok fazla su içtikleri gerekçesiyle helikopterden vurularak öldürülecek.

Avustralya'da binlerce deve öldürülecek

Avustralya'da orman yangınları o kadar korkunç bir hal aldı ki dumanların Şili ve Arjantin'den göründüğü bildirildi.

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Avustralya'da binlerce deve öldürülecek

Dumanların Pasifik Okyanusu üzerinden 11 bin km yol kat ettikten sonra Şili ve Arjantin'e ulaştığı kaydedildi.

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Avustralya'da binlerce deve öldürülecek

Öte yandan Güney Avustralya'da Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin emri sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya bugün başlayacak.

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Avustralya'da binlerce deve öldürülecek

Avın yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor.

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