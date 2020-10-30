Avustralya'ya ''Doğa felaketlerine hazırlıklı olun'' uyarısı
Avustralya'da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan büyük orman yangınları sonrası başlatılan doğal afet araştırmasında çarpıcı sonuçlar geldi.
Geçen yıl çıkan ve şimdiye kadar görülmemiş boyutlardaki yangınlarda en az 33 kişi yaşamını yitirmişti.
Doğal felaketlerle ilgili kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan raporda Avustralya hükümetine ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda 80 tavsiye sunuldu.
Bunlar arasında felaketler karşısında gösterilen ulusal çabaların, kullanılan araçların, iklim verilerinin geliştirilmesi de var.
Raporda yangınlara iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sıra dışı koşulların sebep olduğu tekrarlanıyor ama gelecekte daha kötülerinin geleceği beklentisi ifade ediliyor.
2019 yılının Temmuz ayından 2020 Mart'ına kadar Avustralya'da 24 milyon hektar (240 bin kilometrekare) alanda yangın çıktı.
Bu, kıtada kayda geçen en yaygın ve yoğun yangın mevsimi oldu.
Yangınlar Avustralya'nın bütün eyaletlerini etkiledi, 3 bin ev kül oldu, yaklaşık üç milyar hayvan öldü veya doğal ortamını kaybetti.