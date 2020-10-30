Avustralya'ya ''Doğa felaketlerine hazırlıklı olun'' uyarısı

2019 yılının Temmuz ayından 2020 Mart'ına kadar Avustralya'da 24 milyon hektar (240 bin kilometrekare) alanda yangın çıktı.



Bu, kıtada kayda geçen en yaygın ve yoğun yangın mevsimi oldu.



Yangınlar Avustralya'nın bütün eyaletlerini etkiledi, 3 bin ev kül oldu, yaklaşık üç milyar hayvan öldü veya doğal ortamını kaybetti.