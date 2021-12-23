Ayakkabı imalathanesi alev alev yandı

Sanayi sitesinde çalışan Selim Keskin, "Ben yangını sonradan gördüm. Dışardaydım. Gelirken çok büyük bir kalabalık vardı. Dumanlar yükseliyordu. İtfaiye hemen geldi. İçeriyi boşalttılar hemen. İçeride çalışan vardı. Hepsi birden tahliye ettiler. Ondan sonra da itfaiye müdahale etmeye başladı" dedi.