Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti
İstanbul Sultangazi'de zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.
Kaynak: DHA
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Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dilencilere yönelik çalışma başlattı.
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Özellikle cami, bankamatik, market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
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Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan onlarca dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.
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