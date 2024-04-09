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  4. Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti

Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti

İstanbul Sultangazi'de zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden günlük hasılatı olan bin 595 lira çıktı.

Kaynak: DHA
Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti - Resim: 1
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Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti - Resim: 2

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi dilencilere yönelik çalışma başlattı. 

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Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti - Resim: 3

Özellikle cami, bankamatik, market önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. 

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Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti - Resim: 4

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan onlarca dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

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